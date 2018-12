Gabung TFC Premium, Datok Foodie District Bakal Berikan Sejumlah Free Menu Ini Pada Pelanggan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Dzaki Adinda Husna menandatangani MOU bersama Tribun Pontianak untuk penggunaan Tribun Family Card Premium (TFC), Kamis (27/12/2028).

Dzaki Adinda Husna merupakan Owner dari Rumah Datok Foodie District Pontianak terletak di Jl. Sidas, Tengah, Pontianak Kota

Tanda tangan MOU dilakukan di Rumah datok bersama Julia Lorrains selaku Pimpinan Redaksi Tribun Pontianak.

MOU Rumah Datok Foodie District bersama Tribun Pontianak untuk penggunaam Tribun Family Card Premium (TFC), Kamis (27/12/2018) (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANGGITA PUTRI)

Nah, bagi para pengguna TFC Family Card Premium mereka yang berkunjung ke Rumah Datok akan mendapatkan Free Es Kopi Susu Pandan Wangi dengan Kacang Merah dan Buble, Juga Es Sirup Pandan Wangi dengan Lidah Buaya Selasih sebanyak 30 kali dalam setahun yang jumlah nominalnya per pouch Rp 15.000, itu bisa digunakan kapan saja sepanjang tahun Januari sampai Desember.

Dzaki mengatakan alasannya ingin bekerja sama dengan pihak Tribun karena mereka percaya Tribun Pontianak adalah Media yang paling baik dalam segi Publikasi dan media yang publikasi ranahnya sangat banyak, mulai dari sosial media maupun media cetak.

Menu yang ditawarkan untuk penggunaan TFC Tribun Pontianak adalah menu baru yang baru rilis pada 20 Desember 2018.

"Kami berharap dari pihak Tribun Pontianak bisa terus melakukan kerja sama kedepannya dari TFC kita bisa tawarkan beragam menu-menu lainnya, nanti akan saya kasi menu baru tidak hanya dua mungkin ada empat. Tribun Pontianak bisa bekerja sama dari segi media publikasinya," Ujar Dzaki kepada Tribun Pontianak.

Selain itu pengunjung juga bisa menikmati sajian dari Rumah Datok ada minuman dan juga makanan yang menjadi cirikhas Rumah Datok Foodie District.

"Kita juga ada Promo By One Get One untuk para pembeli kopi cap Datok. Itu menunya ada sekitar 30 macam yang kita Push kopi Pontianak dengan cara baru. Promo berlaku sampai tanggal 14 Januari 2019. Bukan hanya untuk pengguna TFC, bagi teman-teman yang belum mempunyai TFC bisa mendapatkan Promo ini," ujar Dzaki kembali.

Info merchant rekanan Tribun Group dapat diakses melalui www.tribunfamilycard.com.

Info untuk jadi member bisa hubungi 081351612000 atau langsung ke kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya Dalam No. 24 Pontianak.