BREAKING NEWS: Pasangan Tidak Sah Terjaring Razia Indekos, Ternyata Mahasiswa Kampus Ternama

Pasangan Tidak Sah Terjaring Razia Indekost, Ternyata Mahasiswa Kampus Ternama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, menjaring sepasang remaja berinisial DY (20) laki-laki dan NQ (18) perempuan yang merupakan mahasiswa kampus ternama di Pontianak.

DY dan NQ diamankan petugas Satpol PP saat giat razia indekos karena kepergok berada dalam satu kamar tanpa bisa menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang sah.

Pasangan mahasiswa itu diamankan dari sebuah rumah indekos di Gang 17 Agustus, Jl Ampera, Kecamatan Pontianak Kota, Rabu (23/1/19) sekira pukul 05.30 pagi WIB.

Satu diantara petugas satpol PP Kota Pontianak mengatakan saat di razia, petugas sempat mengintip di kamar sepasang remaja tersebut.

"Jadi tadi sebelum buka pintu kita sempat intip, cewek itu sedang dikamar berdua, cewek itu pakai atasan dan bawahan seperti you can see (pakaian minim_red)," ujar Petugas.

Jadi kata petugas lagi, ketika tahu ada anggota Pol PP, cowok ini langsung pura-pura pindah ke kamar temannya.

Saat dipergoki petugas, perempuan berinisial NQ itu masih berpakaian minim dan langsung disuruh berpakaian yang layak oleh petugas.

DY (20) dan NQ (18), mahasiswa pasangan tidak sah yang terjaring razia indekos Satpol PP, Rabu (23/1/19) pagi. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ya'M Nurul Anshory)

Kemudian petugas langsung memanggil pemilik kamar indekos itu yakni DY yang sudah pindah ke kamar temannya.

"Indekos itu isinya semua laki-laki, cuma si NQ ini saja yang perempuan, dari kamar yang di tiduri NQ ini juga jelas bahwa itu bukan kamarnya, isinya barang-barang DY semua," ujar Petugas.