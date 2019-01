Mau Beasiswa Peduli Orangutan Kalimantan dari Yayasan Palung? Ini Persyaratannya

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Yayasan Palung dan Orangutan Republik Foundation (OuRF) sejak tahun 2012 telah bekerjasama menyediakan program S-1 melalui Program Peduli Orangutan Kalimantan atau Borneo Orangutan Caring Scholarship (BOCS). Selasa (15/1/2019).

Program BOCS sendiri telah memasuki tahun ke delapan, penerima beasiswa akan dibiayai untuk kuliah di Universitas Tanjungpura (Untan).

Dan pada tahun ini, Yayasan Palung kembali menyediakan 6 beasiswa peduli orangutan Kalimantan.

Adapun syarat dan ketentuannya yakni, calon mahasiswa berasal dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara (KKU). Diusulkan oleh pihak sekolah atau usulan siswa bersangkutan dengan meminta rekomendasi dari pihak sekolah.

Syarat selanjutnya bagi calon penerima beasiswa Orangutan Kalimantan antara lain, mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di sekolah masing-masing atau menghubungi kontak Yayasan Palung, diisi dengan lengkap.

1. Dengan menyertakan fotocopy berkas sebagai berikut :

a. Fotocopy Raport dari semester 1 - 5 sebagai kualifikasi akademis

b. Surat pengantar dari Kepala Sekolah

c. Surat dukungan dari wali kelas / guru yang mengetahui keadaan siswa,

d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

2. Membuat motivation letter atau pernyataan motivasi yang menceritakan tentang keadaan diri dan keluarga, pengalaman dan prestasi, cita-cita dan hubungannya dengan program studi yang dipilih, alasan harus diterima dan mengapa pantas sebagai penerima beasiswa. Minimum 200 kata, diserahkan sebanyak tiga rangkap.

3. Membuat Esai tentang manfaat pendidikan yang akan diterima bagi daerah, ( ceritakan berangkat dari apa yang terjadi / keadaan alam dan lingkungan di daerah anda saat ini, apa peran pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dengan keadaan tersebut.

Berdasarkan keadaan tersebut, apa perbedaan yang akan anda lakukan ketika sudah menjadi sarjana untuk konservasi di daerah anda). Esai dibuat dengan ketentuan : buah pikiran sendiri / orisinil dengan panjang 1000 kata, menggunakan gaya bahasa populer dengan kaidah 5W 1H (What, Who, When, Where, Why, dan How). Jika mengutip dari tulisan orang lain harus mencantumkan daftar pustaka.