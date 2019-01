Safari Natal Di Dusun Pondok Siling, Ini Yang Diberikan Wabup Yohanes Ontot

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melaksanakan safari natal bersama umat katolik di Gereja St Petrus, dusun Pondok Siling, Desa Lalang, Kecamatan Meliau, kabupaten Sanggau, Minggu (13/1).

Hadir juga Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot beserta Ibu, Camat Meliau R Asmadi, Forkompimcam lainya, Pastor Paroki Antonius Padua Ebo Risi, Kepala OPD atau pejabat yang mewakili, Pj Kades Lalang Arifin, Ketua Panitia, Jamen, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta seluruh umat katholik dusun Pondok Siling Desa Lalang.

Dalam laporannya, ketua panitia pelaksana, Jamen menyampaikan ucapan syukur kepada yang Tuhan Yang Maha Esa yang mana kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam kegiatan safari natal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

“Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Pemerintah yang mana sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memfasilitasi kegiatan safari natal ini dan kami selaku masyarakat bangga bisa mendapatkan kesempatan ini, karena selain untuk bisa bersilahturrahmi atau bertemu langsung bersama Bapak Wakil Bupati Sanggau, juga kegiatan ini bisa untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan, ” katanya.

Pastor Paroki, Antonius Padua Ebo Risi, mengucapkan terimakasih kepada Wakil Bupati Sanggau beserta rombongannya yang sudah berkenan hadir dalam pelaksanaan safari natal ini. Ini merupakan kado natal teridah bagi masyarakat Dusun Pondok Siling, Desa Lalang.

“Perlu kami sampaikan kepada masyarakat, kegiatan safari natal ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan disetiap tahunnya, yang bukan hanya untuk umat katholik saja, juga dilaksanakan safari natal bersama Umat Kristen dan safari ramadhan untuk Umat Muslim dengan tujuan untuk bisa bertemu langsung bersama masyarakat katholik yang ada di Kabupaten Sanggau, ” tuturnya.

Ini merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sangat peduli kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau.

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan, bahwa kami senang bisa hadir di Dusun Pondok Siling dalam rangka kegiatan safari natal yang sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan disetiap tahunnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa safari natal ini bukan hanya dilaksanakan untuk umat katholik saja, akan tetapi juga dilaksanakan safari natal untuk Umat Kristen dan safari ramadhan bersama Umat Muslim yang ada di Kabupaten Sanggau," terangnya

"Ini merupakan bentuk wujud yang tertuang dari seven brand image Sanggau yaitu “Berbudaya dan Beriman”, yang mana nilai-nilai budaya yang kita miliki terus dipertahankan serta dilestarikan dan berbicara soal keimanan terus di perkuatkan, ” tambahnya.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial (Bansos) berupa beras sebanyak 2,5 ton secara simbolis oleh Wakil Bupati Sanggau kepada masyarakat (Umat) Kristiani di Dusun Pondok Siling, Desa Lalang, Kecamatan Meliau.

