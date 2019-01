Touring Vespa Lovers Goes To Sanggau Kunjungi Sejumlah Wisata di Sanggau

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Touring Vespa Lovers Goes To Sanggau mengunjungi sejumlah wisata di kabupaten Sanggau, Minggu (13/1/2019).

Touring diikuti 83 pecinta motor Vespa dari berbagai Club yang ada di Kalbar. Adapun rute toruing dari Pontianak-Landak-Sanggau-Tayan-Pontianak.

Di Sanggau, rombongan menuju kampung Wisata Sentana Sanggau dan dilanjutkan ke wisata Pancur Aji Sanggau.

“Kita ingin mengenal objek wisata kepada rombongan Touring Vespa Lover Go To Sanggau. Ketua Tim Touring, Pak Andre Lim. Rombongan mengunjungi Kampung Wisata Sentana dan Pancur Aji, ” kata Koordinator Pelaksana Touring Vespa Lovers Go To Sanggau, H Andi Darsudin, Minggu (13/1).

Pria yang juga berdomisili di kabupaten Sanggau itu menjelaskan, digelarnya touring ini juga sebagai ajang silahturahmi sesama club vespa di Kalbar.