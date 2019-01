Myagro Raih Penghargaan The Best Idea Startup Borneo 2018 di Malaysia

Myagro menyabet juara di ajang Start Up Insight yang digelar di Singapura pada Sabtu (27/5/2017) lalu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Myagro Startup Pontianak, meraih penghargaan ‘The Best Idea’ dalam event Startup Borneo Event Sarawak Malayasia.

Pengumuman lomba pada (29/12/2018), menjadi hadiah akhir tahun bagi Uray Tiar Fahrozi, pencetus Myagro.

“Alhamdulillah, hadiah akhir tahun. Jalani prosesnya biar hasilnya Allah azza wa jalla yang tentukan. Kategori The Best Idea dalam Event Start Up Borneo Event Sarawak Malaysia” kata Urai melalui rilis yang diterima Tribun Rabu (2/12 /2018).

Myagro adalah sebuah Platform investasi yang menghubungkan antara investor dan petani.

Ada sembilan komoditi yang ditawarkan Urai beserta timnya melalu platform Myagro.co.id kepada para investor dengan konsep organik, dan return of Investment yang tinggi dengan konsep syariah.

"Saya 2014 memulai bisnis agro, namun belum berhasil. Dan akhirnya saya putuskan untuk riset semua permasalahan yang ada," katanya.

Uray kemudian keliling ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Sumatra, Jawa dan Kalimantan untuk bertemu petani gagal dan petani sukses.

Dari petani gagal ia mencari problemnya, dan yang sukses Uray mencari kunci suksesnya.

Ia menemukan, ada tiga permasalahan yang paling besar yang mengakibatkan kegagalan para petani, dari hasil reset yang dilakukannya.

