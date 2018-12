Sinopsis 5 Drama Korea Terbaru 2018 yang Tak Boleh Dilewatkan, Dari About Time Hingga Encounter

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Di sini kita berada di akhir tahun, mengenang semua drama Korea yang dapat kita tonton sepanjang tahun.

Banyak drama yang telah tayang menjelang akhir tahun 2018, namun yang mana yang paling direkomendasikan buat ditonton?

Berikut rekomendasi drama Korea di penghujung tahun 2018 yang dilansir dari Soompi.

1. The Smile Has Left Your Eyes

Dibintangi Seo In Guk sebagai Kim Moo Young dan Jung So Min sebagai Yoo Jin Kang, The Smile Has Left Your Eyes jelas berbeda dari drama Korea apa pun yang akan kamu tonton tahun ini.

Moo Young adalah pria yang tidak tahu kebenaran tentang apa yang terjadi pada orang tuanya ketika dia masih kecil.

Dia bertemu dan jatuh cinta dengan Yoo Jin Kang, dan meskipun kesan awalnya tentangnya cukup negatif, dia juga jatuh cinta padanya.

The Smile Has Left Your Eyes (TVN)

Jin Kang juga diadopsi sebagai seorang anak oleh kakak laki-lakinya (diperankan oleh Park Sung Woong ) berperan dalam jaringan misteri terjerat yang ada di masa lalu mereka.