Rilis Album Hingga Menang Perhargaan, Ini 5 Hal Luar Biasa yang Dilakukan Oleh BTS di Tahun 2018

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ini merupakan tahun yang wow bagi BTS.

Outlet media dari seluruh dunia tak ada yang tak membahas BTS.

Banyk hal yang terjadi dengan BTS dalam setahun terakhir.

BTS sekarang adalah orang-orang muda yang sangat sukses, masih meningkat dalam popularitas global setiap tahun.

Melansir Soompi, berikut 5 hal luar biasa yang telah dilewati BTS dalam setahun terakhir.

1. Ketika mereka merilis album baru

BTS ()

Pada tahun 2018, BTS merilis album Love Yourself: Tear dan Love Yourself: Answer, dan dengan itu, disimpulkan era Love Yourself.

Karena mereka tidak dapat memilih semua lagu dari rilis pertama, kelompok ini memberi para penggemar dengan pertunjukan pertunjukan musik dari judul lagu mereka Fake Love, Airplane pt. 2, dan Anpanman.