V BTS Jadi Nama yang Paling Banyak Dicari di Google Dalam 5 Tahun Terakhir

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kepopuleran BTS sudah diakui dunia.

Banyak kata yang berkaitan dengan BTS yang dicari oleh orang di google.

Dari semua kata yang terkait dengan BTS dan K-Pop, V BTS dinyatakan sebagai istilah yang paling dicari di Google dari 2013 hingga 2018.

Melansir Allkpop, menurut laporan Eugene Investment & Securities, minat global pada BTS telah mempengaruhi pertumbuhan artis K-Pop secara umum, termasuk yang berasal dari tiga perusahaan besar (SM, YG, JYP).

Selain istilah V, judul album yang mencapai peringkat tertinggi adalah Wings dan Love Yourself, dan dari semua lagu, DNA menempati posisi teratas.

Saat ini, DNA memegang posisi teratas sebagai MV BTS dengan jumlah tertinggi tampilan YouTube, yang berkorelasi dengan peringkat istilah pencarian dan baris pembukaan V dari lagu I recognized you at first sight, menurut laporan tersebut.

Lebih jauh, istilah pencarian terkait BTS dan K-Pop populer lainnya adalah (mulai dari jumlah pencarian tertinggi): Jungkook, Jimin, Suga, EXO, EXO, Jin, K-Pop, album, resital, WINGS, Bahasa Korea, J-Hope, fan fiction, RM, GOT7, BLACKPINK, Love Yourself, DNA, Fake Love, Spring Day, Blood Sweat & Tears, I Need U, TWICE, dan MIC Drop.

Daftar most searched term on Google (Allkpop)

