Reaksi Twice dan Idola Lain Saat Mendengar Pidato BTS di MAMA 2018 Hong Kong, Banjir Air Mata!

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - MAMA 2018 telah berakhir namun masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan khususnya bagi BTS dan fans mereka ARMY.

BTS mendapat banyak perhargaan di tiga hari acara tersebut.

Di hari terakir, BTS mendapatkan award Artist of the Year, pidato kemenangan mereka yang banjir air mata viral.

Banyak seniman terlihat menangis selama pidato emosional BTS di 2018 MAMA di Hong Kong.

Melansir Allkpop, ketika BTS memberikan pidato untuk Artist of the Year, rekan-rekan mereka termasuk Twice, Oh My Girl, Wanna One, dan banyak lagi, menangis mendengarkan para anggota BTS.

Nayeon Twice terlihat menangis bahkan setelah akhir pidato, ia mengeringkan air matanya ketika semua artis berdiri.

Selain Nayeon, netizen juga menarik perhatian:

Seunghee Oh My Girl

Oh My Girl Seunghee (allkpop)

Sunmi , Yoon Ji Sung Wanna One