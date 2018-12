Raih Penghargaan Artist of the Year, BTS Berurai Air Mata di Panggung MAMA 2018 Hong Kong

Raih Penghargaan Artist of the Year, BTS Berurai Air Mata di Panggung MAMA 2018 Hong Kong

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mnet Asian Music Awards MAMA 2018 hari terakhir dibungkus dengan pidato menyentuh dari BTS saat mereka memenangkan dua Daesang (hadiah utama) dari acara tersebut tahun ini.

Melansir Soompi, pada 14 Desember MAMA 2018 berakhir dengan pertunjukan terakhirnya di Hong Kong.

Dua dari Daesang diberikan ke BTS, karena mereka menerima Album of the Year untuk Love Yourself: Tear dan Artist of the Year.

Ini adalah tahun ketiga berturut-turut BTS memenangkan penghargaan Artis Tahun Ini dari MAMA, dan Album pertama mereka dari penghargaan Tahun ini.

BTS juga menerima Daesang untuk Worldwide Icon pada MAMA 2018 kedua di Jepang pada 12 Desember.

Ketika menerima Album of the Year, leader BTS RM mengatakan ia ingin memberikan penghargaan kepada semua ARMY yang menonton di seluruh dunia.

“Juga, kami telah menerima kehormatan Album of the Year award tahun ini. Serta para seniman di sini hari ini, ada juga banyak artis hebat yang sedang berjuang pada saat ini untuk membuat album mereka. Aku tidak berpikir bahwa kami menerima penghargaan ini karena kami lebih baik atau lebih besar dari mereka. Jadi aku ingin memberikan kehormatan kepada mereka juga,” katanya.

Dia melanjutkan, “Ada seseorang yang pasti ingin aku bicarakan hari ini. Aku pikir ini adalah pertama kalinya aku membicarakan hal ini secara mendetail. Direktur produksi kami, Bang Shi Hyuk. Ketika kami adalah trainee yang tidak memiliki apa-apa, Anda membawa kami dan sepenuhnya mendukung kami, memberi kami studio, ruang latihan, dan asrama, dan Anda percaya pada potensi kami. Selain itu, ketika kami tidak memiliki banyak hal untuk ditampilkan pada tahun 2014, Anda memberi tahu kami, 'Bahkan sebelum kalian memulai debut, saya sudah menganggap kalian sebagai artis yang akan memenangkan Daesang, dan kalian akan segera menjadi grup terbaik. Aku percaya padamu,"lanjut RM.