Song Joong Ki Hingga V BTS, Ini 6 Pasang Seleb Korea yang Sudah Bersahabat Sejak Sebelum Debut

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persahabatan selebriti dan anggota grup K-Pop sudah banyak diketahui oleh para fans.

Interaksi anggota K-Pop yang bersahabat ini banyak yang bikin fans senang dan menantikan interaksi mereka kembali.

Dapatkah kamu menebak selebriti maupun anggota grup K-Pop yang telah dekat bahkan sebelum mereka memulai debutnya?

Sejak Mino WINNER dan penampilan PO Block B pada New Journey to the West, banyak penggemar penasaran apakah atau tidak ada selebriti lain yang telah dekat bahkan sebelum mereka populer di industri hiburan.

Sama seperti Mino dan PO, ternyata banyak juga lho seleb Korea yang juga berteman baik sejak sebelum debut mereka.

Berikut 6 pasang sahabat dalam industri hiburan Korea dilansir dari Kstarlive.

1. P.O Block B - Mino WINNER

P.O Block B - Mino WINNER (Insight)

2. Taehyung BTS - Jang Moonbok