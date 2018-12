Nikmati Pergantian Tahun Bertajuk Game of Mercure dan De Clubbers Vibe di Ibis City Center

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jelang pergantian Tahun Baru 2019, hampir semua hotel di Kota Pontianak menawarkan paket istimewa tak terkecuali Mercure Pontianak dan Ibis Pontianak City Center.

Hotel yang berada di Jalan Ayani 1, menyemarakkan pergantian tahun baru 2019 yang berbeda, dengan dekorasi bertajuk kerajaan "Game of Mercure".

Pengunjung cukup membayar Rp250 ribu per pax Hotel Mercure Pontianak menawarkan all you can eat stall dinner, live music, games, photobooth, doorprize, DJ dan Modern Dance Performance dan countdown firework.

Baca: Peringati HKG-PKK ke 46, Heriadi: Kondisi Aman Dimulai dari Keluarga

Ingin suasana berbeda, pengunjung bisa merayakan pergantian tahun baru di Hotel Ibis Pontianak City Center dengan tema "De Clubbers Vibe" memeriahkan count down party di ibis kitchen hanya Rp 250 ribu.

"Termasuk live band, FDJ dan DJ performance, bartender flair, neon dance, photobooth, international buffet menu, canape food dan grand prize, untuk paket kamar di Ibis Pontianak City Center kami menawarkan special price Rp850 ribu," ujarnya.