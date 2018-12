Seminar Towards Zero Carbon, Alumni Institut Teknologi Bandung 88 Inisiasi ITB SDG Center

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Alumni 88 Institut Teknologi Bandung (ITB) turut berkontribusi dalam membangun negeri dengan mempersembahkan seminar bertemakan “Towards Zero Carbon” pada acara reuni 30 tahun Alumni 88 ITB. Seminar ini dibuka oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani sebagai pembicara kunci.

Sri Mulyani dalam kesempatan ini memberikan penekanan atas pentingnya kerjasama antara alumni ITB. Melalui press release yang disampaikan kepada Tribunpontianak.co.id Sri berharap adanya kerjasama terjalin di berbagai sektor dengan para peneliti di lingkungan kampus ITB dalam mengimplementasikan appropriate dan intermediate technology.

Hal ini dimaksud untuk menunjang tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals–SDGs) yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Panel diskusi menghadirkan alumni ITB 88 yang memegang jabatan kunci di beberapa institusi, antara lain, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Anggota Komisi XI DPR RI, Michael Jeno, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Direktur Bisnis Regional PT PLN (Persero), Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan narsum lainnya.

Seminar ini menggambarkan arah kebijakan pemerintah dan kesiapan BUMN serta Badan Usaha swasta nasional dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan yang harus menyeimbangkan 2 pembangunan fisik dengan perlindungan lingkungan hidup serta sosial bagi masyarakat Indonesia di berbagai wilayah.

Pada sesi kedua seminar akan ditampilkan pembicara-pembicara alumni ITB angkatan 88 dari berbagai latar belakang yang menitikberatkan pada pembahasan pengalaman pembicara dalam mempraktikkan prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor pekerjaan masing-masing, khususnya dalam memastikan bahwa no one left behind dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada publik pada umumnya dan para alumni ITB pada khususnya bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan dimulai dari hal yang sangat sederhana seperti penghematan energi di rumah atau tempat kerja masing-masing, atau hal yang kompleks seperti pembangunan jaringan transportasi publik di kota besar.

Sebagai bentuk partisipasi aktif alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 88 dalam mendukung implementasi program pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Alumni ITB 88 bersama-sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) meluncurkan inisiatif pembentukan ITB-SDG Center dalam acara seminar bertemakan “Towards Zero Carbon” pada acara reuni 30 tahun Alumni 88 ITB.

ITB-SDG Center ini diharapkan dapat menjadi basis kerjasama antara Pemerintah, Business Leaders, dan para akademisi untuk saling bersinergi dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencapaian pembangunan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

