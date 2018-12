Pontianak Raih 3 Penghargaan Top IT dan Telco 2018

Citizen Reporter

Humas Pemkot Pontianak, Maulana Yusuf

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penghujung tahun 2018, membawa kebahagiaan tersendiri bagi Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Betapa tidak, Edi Rusdi Kamtono yang baru saja menerima penghargaan Walikota Entrepreneur 2018, kembali diberikan tiga penghargaan sekaligus oleh majalah IT Works.

Penghargaan itu adalah Top IT dan Telco 2018 kategori Walikota Pontianak sebagai Top Leader on IT Leadership 2018, Top IT Implementation on city Government Sector 2018 dan Top Digital Transformation Readiness 2018.

Penghargaan yang diserahkan oleh Pemimpin redaksi Majalah IT Works, M.Lutfi Handayani di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta, Kamis (6/12/2018) merupakan bentuk apresiasi kepada kalangan bisnis, institusi Pemerintah, BUMN dan lembaga lain yang dinilai berhasil dalam menerapkan dan memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kinerja, daya saing dan layanan yang diberikan.

Baca: PMII IAIN Gelar Symposium Nasional dan Silaturrahmi

Top IT dan Top Telco 2018 merupakan ajang penghargaan yang ke-5 kalinya, bertujuan mendorong agar senantiasa peka dalam menyikapi tren perkembangan IT dan TELCO dengan melakukan pemuktahiran bahkan bisa lebih kreatif dalam mengembangkan inovasi, solusi IT dan TELCO di setiap instansi Pemerintah atau perusahaan yang tentunya akan berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam TOP IT & TELCO 2018 ini, tema yang diangkat adalah Great IT for Great Business & Government. Artinya, dengan membangun Solusi IT & TELCO yang hebat, maka akan dapat membangun bisnis dan pemerintahan yang hebat pula.

Baca: Membanggakan! Dua Hari, Edi Kamtono Borong Empat Penghargaan

Sejalan dengan tema yang diangkat oleh TOP IT & TELCO 2018, Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bersyukur dan berkomitmen untuk terus menjadikan kota Pontianak sebagai smart city sejak beberapa tahun terakhir.

"Ini merupakan bentuk penghargaan dari IT Works setelah melihat kinerja pemerintah dalam keseriusan memanfaatkan IT untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, " kata Edi Rusdi Kamtono usai menerima penghargaan.

Bahkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak telah berberapa kali mendapatkan penghargaan baik dari swasta maupun Kementerian.

Baca: Viral di Medsos, Seorang Pria Miliki 4 Istri Cantik dan Hidup Rukun

Saat ini Pemerintah Kota Pontianak sedang mengembangkan dan melengkapi command center yang terintegrasi lebih luas dan diperkuat dengan space work.

"ke depan juga akan berfungsi sebagai pusat pemasaran digital untuk UMKM, nanti kita kembangkan sehingga UMKM tidak susah lagi mencari display untuk promosi dan pemasaran produk," ucap Edi Rusdi Kamtono.

Sedangkan untuk transaksi pembayarannya akan menggunakan QR Code yang akan di kerja samakan dengan Bank Kalbar.