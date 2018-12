Membanggakan! Dua Hari, Edi Kamtono Borong Empat Penghargaan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANA.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, kembali menorehkan prestasi. Bahkan kali ini, Edi diganjar tiga kategori penghargaan sekaligus oleh Majalah IT Work.

Padahal sehari sebelumnya, Edi juga menerima penghargaan sebagai Wali Kota Entrepreuner 2018.

Tiga penghargaan dari Majalah IT Work adalah Awarding Top IT dan Telco 2018 kategori Walikota Pontianak sebagai Top Leader on IT Leadership 2018, Top IT Implementation on City Government Sector 2018 dan Top Digital Transformation Readiness 2018.

Penghargaan itu diserahkan oleh CEO & Pemimpin redaksi Majalah IT Works, M.Lutfi Handayani di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Berdasarkan rilis yang diterima, Awarding Top IT dan Top Telco 2018 merupakan ajang penghargaan yang ke-5 kalinya, bertujuan mendorong kalangan bisnis, institusi Pemerintah, BUMN dan lembaga lain, agar senantiasa peka dalam menyikapi tren perkembangan IT dan TELCO dengan melakukan pemuktahiran.

Bahkan bisa lebih kreatif dalam mengembangkan inovasi dan solusi IT dan TELCO di setiap instansi Pemerintah atau perusahaan yang tentunya berdampak luas bagi masyarakat.