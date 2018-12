Billboard Rilis Daftar Peringkat Akhir Tahun, K-Pop Mendominasi, BTS Merajai!

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Billboard akhirnya merilis chart akhir tahun 2018.

Chart akhir tahun Billboard ini ternyata didominasi oleh K-Pop.

Dominasi K-Pop di Billboard membuktikan bahwa K-Pop telah diterima dunia.

Pada tanggal 4 Desember, Billboard mengungkapkan grafik tahunan untuk 2018.

BTS, EXO, BLACKPINK, NCT127, GOT7, dan yang lainnya memiliki peringkat tinggi di tangga lagu mereka dilansir dari Kstarlive.

Untuk grafik World Album, BTS berhasil mengambil semua 3 tempat teratas dengan Love Yourself: Tear, Love Yourself: Answer dan Love Yourself: Her.

Baca: Lambangkan Cinta Pada Penggemar, Ini Arti Nama Fandom 8 Grup K-Pop, Dari EXO Hingga BTS

Baca: Daftar Lengkap Pemenang Melon Music Awards 2018, Tonton Penampilan BTS dan BLACKPINK!

Baca: 9 Lelucon Konyol Jin BTS, Kerjai Penata Rambut Hingga Mengaku Lebih Tampan Dari V

Album solo personil EXO Lay NAMANANA mengikuti diurutan 4 and J-Hope BTS mixtape Hope World berada diurutna 5.

EXO Don't Mess up My Tempo menempati urutan 8, and BTS RM mono berada diperingkat 9.