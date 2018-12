Jelang Pemilu 2019, Polsek Kayan Hulu Ajak Kaum Milenial Deklarasi Pemilu Damai

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Bhabinkamtibmas Polsek Kayan Hulu, Brigadir Indra Wahyudin melaksanakan kegiatan Posialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2019 kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kayan Hulu, Kamis (6/12/2018) pagi.

Kelompok Milenial atau biasa juga disebut dengan istilah sebagai Generasi Y adalah kelompok demografi setelah Generasi X (Gen-X). Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini.

Baca: Gelar Media Gathering, LPS Edukasi Program Penjaminan Simpanam di Kalbar

Baca: Lolos ke Final AFF 2018, Pemain Malaysia Ramai-ramai Ejek Kiper Thailand dengan Aksi Ini

Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pemilu 2019 nanti kelompok milenial ini akan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut.

Polsek Kayan Hulu dalam hal ini mengajak kepada kelompok milenial yang ada di Kayan Hulu untuk bersama-sama menciptakan pemilu 2019 nanti yang aman, sejuk, dan damai.

Salah satu cara sosialisasi pemilu damai kepada kelompok milenial yang ada di Kecamatan Kayan Hulu yaitu dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA yang ada di Kecamatan Kayan Hulu.

"Mari adik adik sekalian yang saat pemilu 2019 nanti sudah mempunyai hak pilih, gunakan hak pilih anda dengan baik, jangan terpancing dengan segala bentuk provokasi, isu SARA dan adu domba. Mari kita jaga NKRI," ujar Brigadir Indra.

Satu di antara pelajar SMA Negeri 1 Kayan Hulu, Dorotea Puspa Dewi (18) menyampaikan akan mengajak keluarga dan teman-temannya untuk menyukseskan pemilu 2019 nanti

"Saya mewakili teman-teman bangga menjadi anak Indonesia, bangga menjadi bangsa Indonesia karena NKRI bagi kami adalah harga mati bukan basa basi. Share love and peace any time and any where," ujar Dorotea.

Kapolsek Kayan Hulu Iptu Sujiono dalam kesempatan terpisah mengungkapkan bahwa sosialisasi pemilu damai kepada kelompok milenial ini merupakan salah satu cara untuk merangkul semua lapisan masyarakat.

"Tujuannya untuk bersama-sama menciptakan kamtibmas yang kondusif. Berbeda pilihan itu hal yang wajar tetapi yang paling penting dan yang utama adalah keutuhan, persatuan dan kesatuan NKRI," pungkas Iptu Sujiono.