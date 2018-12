Fokus Regenerasi Atlet, Irwan Karlos Gantung Sabuk Usai Raih Medali Emas Porprov ke XII

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Medali emas Porprov Kalbar ke XII menjadi prestasi penutup manis bagi sosok atlet karate Pontianak, Kalbar, Irwan Karlos.

Usai gelaran 4 tahunan pesta olahraga se Kalbar tersebut, iapun menyatakan gantung sabuk juara , alias stop bertanding dan lebih fokus ikut melakukan regenerasi dan pembinaan karate di Pontianak, Kalbar.

Atlet perguruan INKAI Kalbar ini mengatakan, disamping usia yang terbilang sudah cukup senior dan faktor lain membuatnya memutuskan untuk pensiun bertanding.

Baca: Sejumlah Utusan STIK Muhammadiyah Dikirim ke ICCINA, Inilah Orangnya

"Alasannye karena usia dan bagi waktu disebabkan kesibukan kerjaan, sehingga sulit membagi waktu untuk berlatih ekstra seperti dulu. Tapi lebih fokus pembinaan regenerasi atlet," ujarnya kepada Tribun Rabu (5/12/2018)

Selama 15 tahun pelatih POBU Untan Karate Club (UKC) ini telah menorehkan segudang prestasi yang cukup membanggakan, baik kejuaraan di Kalbar maupun nasional.

Misalnya medali emas Kejurnas Inkai 2003 di Yogyakarta, medali perunggu Kejurnas Mendagri 2004, medali perak Porprov Jatim 2009, 2 medali emas di Porprov Kalbar 2010, best of the best Landak open 2012, best of the best piala Pangdam 2015 dan terakhir medali emas Porprov 2018.

"Ini beberapa medali dan prestasi yang paling berkesan bagi saya," terang Irwan.

Baca: Warkop Terus Tumbuh di Pontianak, Berikut Penjelasan Wali Kota Edi Kamtono

Irwan berharap kedepan atlet Kalbar mampu masuk jajaran atlet Pelatnas yang mewakili Indonesia di berbagai event dan karate Kalbar dapat terus berprestasi di kancah Nasional.