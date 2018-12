Lambangkan Cinta Pada Penggemar, Ini Arti Nama Fandom 8 Grup K-Pop, Dari EXO Hingga BTS

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyaknya grup K-Pop yang bermunculan menjadikan semakin banyak juga barisan fans yang disebut dengan Fandom.

Nama Fandom para idol K-Pop ini juga berbeda-beda.

Pernah dengar nama Fandom EXO L? atau ARMY?

Apa sih arti nama-nama ini? semua Fandom memiliki artinya yang unik.

Berikut arti Fandom grup K-Pop yang tribunpontianak.co.id lansir dari SBS, Website SM Entertainment, Fantagio, YG Entertainment,serta Big Hit Entertainment.

Baca: Interaksi Persahabatan Idol K-Pop yang Telah Mencuri Hati Penggemar Tahun 2018, Idolamu?

Baca: 5 Reaksi V BTS Saat Menonton Penampilan BLACKPINK, Terlalu Bersemangat Sampai Kepentok Meja

Baca: Konser BLACKPINK di Indonesia, Dari Daftar Harga Hingga Cara Beli Tiket Secara Online

1. EXO - EXO L

EXO (Billboard)

Letter 'L' merupakan singkatan dari kata LOVE yang berarti EXO mencintai para penggemarnya.

Tak hanya itu, dalam urutan abjad L merupakan huruf yang berada di antara K dan M (yang adalah sub-unit grup EXO) yang berarti fans akan selalu ada di antara EXO.



Manajemen berharap, dengan diluncurkannya nama fandom ini bisa lebih menyatukan EXO dengan para fans.

Sehingga motto 'We Are One' akan selalu ada di antara EXO dan fans.