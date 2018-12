Akhir Spekta Show Indonesian Idol Junior RCTI, Anneth Spektakuler hingga Raisya Nyaris Pulang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Babak Spektakuler Show Indonesian Idol RCTI Tahun 2018 selesai sudah.

Tepatnya, Babak Spekta Top 5, selesai digelar Jumat 30 November 2018 kemarin.

Melalui akun Twitter resmi, Indonesian Idol Junior @IdolJuniorID, kembali mengulas soal penampilan para kontestan.

Para kontestan itu adalah Anneth, Deven, Gogo, dan Raisya.

“Oh! Darling, if you leave me I'll never make it alone~ Siapa nih yang suka sama penampilan pembuka dari Gogo di #SpektaTop5 kemarin?” tulis @IdolJuniorID, Sabtu (1/12/2018).

Baca: Jadwal Indonesian Idol Junior RCTI Jumat 6 Desember, Ini Road To Grand Final Musim Lalu!

Baca: Anneth Dapat Kejutan Sebelum Voting Indonesian Idol Junior RCTI, Begini Reaksi Rossa!

“Cek video selengkapnya disini ya -> http://bit.ly/2QzzFvf . Like, subscribe dan share ya! #IdolJunior2018 #SaatnyaJuniorJadiIdola @OfficialRCTI,” tulis @IdolJuniorID.

“Penampilan Deven kemarin saat bawakan lagu All I Want - @kodaline berhasil buat satu studio terpukau lho!” tulis @IdolJuniorID.

“Yuk lihat lagi video lengkap penampilannya, klik link yang ada di bio ya! Jangan lupa like, subscribe & share ya #IdolJunior2018 #SaatnyaJuniorJadiIdola @OfficialRCTI,” tulis @IdolJuniorID.

Selanjutnya ada Raisya.

“Happy Sunday Idol Junior Lovers! Menurut kalian penampilan Raisya Jumat lalu bawakan lagu The Show - @LenkaMusic asik banget gak sih?!” tulis @IdolJuniorID.