Rayakan Ulang Tahun Jin dan V, ARMY Siapkan Gerbong Kereta Serba BTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kepopuleran BTS emang tak bisa diragukan lagi.

Penggemar BTS yang dinamakan ARMY pun kini telah menyebar di seluruh dunia.

Banyak hal yang dilakukan oleh fans BTS, apalagi menyambut bulan Desember ini.

Fans harus berterima kasih kepada sesama fans lainnya karena beberapa kereta di Seoul Subway Line 2 akan diisi dengan segala hal tentang BTS.

Kereta BTS (Koreaboo)

Dilansir dari Koreaboo, sekelompok fansites BTS berkumpul dan mengadakan Kereta BTS untuk merayakan Tahun Baru bersama dengan ulang tahun Jin dan V.

Kereta BTS (Koreaboo)

Bagian dalam gerbong kereta berubah merah jambu dan mengusung konsep grup Love Yourself dengan foto anggota di setiap sudut.

Kereta BTS (Koreaboo)

Sebuah pesan positif I am the target of thousands of brilliant arrows yang diambil dari lagu mereka Paradise juga dilukis di lantai, membuatnya menjadi suguhan visual untuk setiap ARMY yang melihatnya.

Iklan akan berjalan dari 3 Desember 2018 hingga 3 Januari 2019.

