Indonesian Idol Junior 2018 Usai Nashwa Kalah Voting di Babak Spekta Top 5

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Membawakan lagu Can't Help Falling In Love menandai berakhirnya perjalanan Nashwa di Indonesian Idol Junior 2018 yang disiarkan langsung RCTI, Jumat (30/11/2018).

Impian Nashwa untuk menjadi The Next Indonesia Idol pun pupus.

Babak Spekta Indonesian Idol Junior pun menyisakan empat kontestan yakni Gogo, Anneth, Deven dan Raisya.

Kontestan Indonesian Idol Junior akan tampil kembali, pekan depan.

Nah, agar Idolamu lolos ke babak berikutnya, jangan lupa untuk memberikan vote sebelum mereka tampil di RCTI.

Vote bisa kamu berikan melalui SMS dan juga Google Vote. Begini cara memberikan voting Indonesian Idol Junior 2018:

* Ketik "Idol Junior Voting"

* Pilih Junior Favorit

* 1 akun 1 vote setiap hari