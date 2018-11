Pecahkan Rekor, BTS Burn the Stage: The Movie Akan Tayang Kembali di Bioskop Seluruh Dunia

Jadi Film Dokumenter Musikal Terpopuler, BTS Burn The Stage: The Movie Kalahkan Rekor One Direction

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beberapa waktu lalu film BTS yang berjudul Burn the Stage: The Movie sempat diputar selama satu hari di beberapa negara di dunia.

Banyak fans yang tak berkesempatan menonton Burn the Stage: The Movie ini.

Kehilangan kesempatan untuk melihat BTS Burn the Stage: The Movie di bioskop selama putaran pertama?

Berbahagialaa, film konser yang memecahkan rekor K-Pop ini akan sekali lagi menjadi film yang ditunggu untuk tayang di seluruh dunia, mulai akhir pekan ini.

Dilansir dari Forbes, Burn the Stage: The Movie akan kembali ke 1.400 bioskop di hampir 2.700 layar di seluruh dunia, menurut Variety.

Film ini kembali diputar di Inggris akhir pekan ini, dan akan tayang di Amerika Serikat, Australasia, Jerman, Amerika Latin, Indonesia dan India (untuk pertama kalinya) sepanjang bulan Desember.

Tiket untuk pemutaran di AS mulai dijual Senin (26/11).

Film ini kembali ke bioskop di seluruh dunia mengikuti debut global yang spektakuler untuk Burn the Stage: The Movie.

Film konser dibuka menjadi $ 2,4 juta di AS dan $ 3,6 juta di seluruh Amerika Utara akhir pekan lalu.

Secara global, mereka memulai debutnya hingga hampir $ 14 juta dari 1,4 juta penerimaan, memecahkan rekor untuk film serupa yang sebelumnya dipegang oleh One Direction: Where We Are , yang dibuka untuk 1,2 juta penerimaan pada tahun 2014.

Keberhasilan mengejutkan Burn the Stage: The Movie memperpanjang kesuksesan BTS.

Pada bulan Mei, boy band ini menjadi aktris K-pop pertama yang mencetak album No. 1 di Amerika Serikat dengan Love Yourself: Tear .

Sekuelnya, Love Yourself: Answer , juga memulai debutnya di atas Billboard 200 pada bulan September.

Grup ini berada di tengah-tengah tur dunia Love Yourself, yang meliputi 14 pertunjukan arena Amerika Utara yang terjual habis dan satu pertunjukan stadion yang terjual habis di New York's Citi Field , membuat BTS menjadi grup K-pop pertama yang mengadakan pertunjukan stadion di Amerika Serikat.

Pada titik ini, tampaknya semua sentuhan BTS berubah menjadi emas (dan platinum).

Grup ini baru saja menjadi K-Pop pertama yang mendapatkan sertifikasi album RIAA untuk L yang menjual emas Yourself: Answer , dan baru-baru ini melampaui Psy untuk mengklaim paling banyak reklame Billboard Hot 100 artis Korea mana pun.

Burn the Stage: The Movie menjual hampir 1 juta tiket dalam minggu menjelang rilis awal.

Bagi kebanyakan seniman, merilis dua album lengkap dan film konser dalam waktu enam bulan akan menyebabkan kelelahan di antara penonton mereka.

Tapi penggemar BTS telah melahap setiap rilis baru dari grup ini.

So yang belum nonton udah siap untuk menyambut Burn the Stage: The Movie.

Boygrup K-Pop BTS jadi sensasi baru di dunia.

Nama grup BTS yang terdiri dari 7 personil ini sudah terkenal di seluruh dunia.

Beberapa waktu lalu film dokumenter musikal BTS yang berjudul Burn The Stage: The Movie ditayangkan di seluruh dunia.

Tak hanya lagu, ternyata film ini juga memecahkan rekor.

Dilansir dari Billboard, Burn The Stage: The Movie, film pertama dari BTS telah memecahkan rekor sinema global, mengklaim mahkota dari sesama boyband megabintang One Direction .