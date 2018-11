Selamat! Film Pertama BTS Burn The Stage: The Movie Pecahkan Rekor Box Office AS

Film dokumenter BTS, Burn the Stage: The Movie

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Film pertama BTS Burn the Stage: The Movie telah pecahkan rekor box office AS!

Dilansir dari Soompi, menurut Forbes, film dokumenter BTS Burn the Stage: The Movie ini adalah film musikal yang terlaris sepanjang masa.

Burn the Stage: The Movie memperoleh $ 1,2 juta yang mengesankan di box office AS hanya pada hari pertama peluncurannya (Kamis, 15 November), dan melanjutkan dengan meraup tambahan $ 2,3 juta selama tiga hari akhir pekan.

Hanya dalam waktu empat hari, film Burn the Stage: The Movie berhasil mendapatkan $ 3.54 juta mengejutkan di Amerika Serikat saja, secara resmi memecahkan rekor One Direction pada tahun 2014 untuk film konser terlaris.

"Burn the Stage: The Movie" juga meraih $ 9.3 juta dalam penjualan tiket di luar Amerika Serikat.

Dilansir dari Forbes, penggemar sensasi global K-Pop telah menunggu pemunculan film ini selama berbulan-bulan.

Menurut distributor film itu, Trafalgar Releasing, hampir 1 juta tiket telah terjual di seluruh dunia seminggu sebelumnya.

Film ini mengikuti band pada Trilogi Live III Episode III: Tur Wings dan menampilkan cuplikan konser dan wawancara dengan tujuh anggota band.

Keberhasilan film ini sangat luar biasa mengingat bahwa sejumlah besar rekamannya telah ditayangkan melalui seri YouTube Red asli BTS “ Burn the Stage ,” yang dirilis awal tahun ini.