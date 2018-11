Biasa Tampil Full Make Up, Begini Penampilan Polos Personil Red Velvet Tanpa Riasan Wajah

Biasa Tampil Full Make Up, Begini Penampilan Polos Personil Red Velvet Tanpa Riasan Wajah

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Apa yang terpikir olehmu ketika menyebut nama Red Velvet?

Kue Red Velvet atau sekelompok gadis cantik berbakat dari Korea?

Naah kali ini kita bakal membahas girlgrup Red Velvet yang merupakan asuhan SM Entertainment.

SM Entertainment dikenal memiliki beberapa visual terbaik.

Setiap kelompok tampaknya terdiri dari individu yang menakjubkan dan Red Velvet tidak terkecuali.

Gadis-gadis ini telah menangkap hati dengan musik mereka dan kecantikan ekstrim mereka.

Baca: Kamu Kpopers? Ini 7 Fakta Irene Red Velvet yang Bikin Air Mata Menetes

Baca: 4 Cidera Terburuk yang Pernah Dialami Red Velvet, Dari Kecelakaan Mobil Sampai Pingsan di Panggung

Baca: Kim Jong Un Batalkan Jadwalnya Demi Tonton Girlband Korsel, Red Velvet

Meskipun kita semua tahu betapa cantiknya mereka dengan tata rias wajah, mungkin mengejutkan bahwa mereka sama-sama cantik tanpa riasan.

Gimana ya penampilan mereka tanpa make up? berikut penampilan no make up Red Velvet dilansir dari Koreaboo.

Siapa favorit kamu?

1. Irene

Bejuhyun.net

Irene adalah visual resmi dari grup dan penampilannya yang sempurna selalu membuat kagum penggemar.

Make upnya selalu pas dengan menonjolkan fitur-fitur wajahnya yang menakjubkan.

Tidak ada keraguan bahwa Irene menakjubkan dengan riasan tetapi tanpa apapun dia sama menakjubkannya.

Kecantikannya yang halus tidak mengenal batas!

2. Joy

sumber foto: Joyfilm

Idola ini membawa sukacita dengan penampilannya yang cantik.

Dia sering mengubah warna bibirnya dengan lipstik dan setiap warna tampaknya sesuai dengan bibir busur cupidnya.

Tidak heran dia dipanggil Joy! memang membawa kebahagiaan ya.

Baca: Kader PMII Untan Raih Mendali Emas dan Perunggu di Ajang Porprov 2018

Baca: Inilah Kecamatan di Kapuas Hulu Mudah Terendam Banjir

Baca: 11 Momen Manis Kedekatan Personil BTS dan EXO, Kesukaan ARMY dan EXO-L Nih!

Dia mungkin mengubah warna bibirnya tetapi itu tidak berarti dia tidak terlihat benar-benar fantastis tanpa make up apa pun!

Lihat saja dia, dia sangat hebat kan!

3. Wendy

sumber foto: Engem

Setiap anggota memiliki gaya dan keindahan unik mereka sendiri.

Wendy suka bermain dengan riasan matanya untuk menarik perhatian ke matanya yang mempesona.

Keindahan khususnya membuat fans kehabisan napas.