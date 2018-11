Soal Perceraian Gisella Anastasia dan Gading Marten, Pengasuh Gempita Curhat Pakai Bahasa Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gugatan cerai yang dilayangkan Gisella Anastasia kepada Gading Marten rupanya berdampak pada orang-orang di sekitar mereka.

Salah satu yang turut bicara menanggapi kabar perceraian Gisella Anastasia dan Gading Marten ini adalah pengasuh Gempita, Siti Rukoyah.

Seolah gerah menghadapi pertanyaan yang dilayangkan padanya terkait hubungan Gisella Anastasia dan Gading Marten, wanita yang sering disapa Koneng ini pun menuliskan sesuatu di Instagramnya.

"Stop asking me about something that none my business, I just be wise guys (Tolong berhenti menanyakan aku sesuatu yang bukan urusanku, aku hanya bersikap bijaksana)," tulis Siti Rukoyah di Insta Story-nya.

Seperti diketahui, rumah tangga Gisella Anastasia alias Gisel dan Gading Marten dikabarkan tengah berada di ujung tanduk perpisahan. Padahal, selama lima tahun menjalani bahtera rumah tangga, baik Gisella Anastasia maupun Gading Marten tampak sangat romantis.

InstaStory pengasuh Gempita. (Instagram Story)

Tak jarang, mereka membagikan kemesraan keluarga bersama putri kecil mereka, Gempita Noura Marten melalui akun Instagram pribadi.

Kabar perceraian ini pun telah dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditemui oleh Warta Kota.

"Iya, benar. Ada gugatan (cerai) masuk dengan nomor 908. Penggugatnya Gisella Anastasia dan tergugat Gading Marten," jelas seorang petugas informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikutip TribunStyle.com dari Wartakkotalive.com , Rabu (21/11/2018).

Gisel bersama Gading dan Gempita (Instagram/Gisellaanastsya)

Lebih lanjut, petugas tersebut enggan menjelaskan materi gugatan cerai Gisel kepada Gading Marten.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur pun tidak mau membeberkan alasan cerai Gisella Anastasia terhadap Gading.

Pasalnya, sidang cerai akan berlangsung secara tertutup.

"Gugatan cerai tidak bisa diinfokan karena sidang tertutup. Kecuali yang bersangkutan menginformasikan sendiri," jelas Achmad.

Hingga saat ini, baik Gisella Anastasia maupun Gading Marten belum menanggapi akan adanya kabar gugatan perceraian ini.

