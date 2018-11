BLACKPINK Disambut Histeris Saat Gelar Konser, Lisa Ucapkan Terima Kasih Dalam Bahasa Indonesia

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penampilan BLACKPINK di Shopee Road to 12.12 Senin (19/11/2018) malam kemarin menyisakan banyak kenangan bagi BLINK Indonesia.

Aksi para member BLACKPINK bisa saksikan juga di televisi, karena disiarkan secara langsung di Trans7, GTV, SCTV dan Net TV.

Pada acara tersebut, grup yang terdiri dari Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie ini membawakan 3 lagu mereka yang berjudul As If It's Your Last, Forever Young, dan DDU-DDU-DDU.

Pada acara tersebut, para personil BLACKPINK tampak tak dapat menyembunyikan rasa terkejut mereka saat melihat sambutan BLINK Indonesia.

Tepat setelah menampilkan tiga lagu, grup yang terdiri dari Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa ini kemudian bertolak kembali ke Korea untuk melanjutkan kegiatan.

Tak lupa mereka pun mengucapkan terima kasih kepada para pengemar yang telah menonton aksi mereka.

Keempatnya memposting ucapan terima kasih di instastory masing-masing, bahkan Lisa mengucapkan dalam bahasa Indonesia.

Jisoo memastikan mereka akan kembali Januari nanti.

Rose bahkan hampir menangis melihat antusias para BLINK yang histeris meihat mereka.

Sweet banget ya guys.

Gimana menurutmu.

