Cuplikan Konser BLACKPINK di Jakarta Kemarin, Penonton Berteriak Histeris

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BLACKPINK telah tampil di Indonesia dalam road to ulang tahun Shopee, Senin (19/11/2018) malam kemarin.

Penampilan BLACKPINK tentu sangat ditunggu para fans.

Bahkan beberapa fans tampak memenuhi pintu kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat para member BLACKPINK tiba.

Aksi para member BLACKPINK bisa saksikan juga di televisi, karena disiarkan secara langsung di Trans7, GTV, SCTV dan Net TV.

Pada acara tersebut, grup yang terdiri dari Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie ini membawakan 3 lagu mereka yang berjudul As If It's Your Last, Forever Young, dan DDU-DDU-DDU.

Beberapa menit sebelum munculnya Blackpink, lagu berjudul As If It Your Last diputar.

Para penonton tampak mengikuti lagu Blackpink yang diperdengarkan tersebut sambil mengangkat light stick berbentuk palu cinta.

Sekitar pukul 19.26 WIB, Andhika Pratama dan Denny Cagur yang menjadi host acara Shopee Road to 12.12 meneriakkan Blackpink.