Postingan Terbaru Luna Maya, Netizen Ingatkan Jangan Curhat Sama Teman Nanti Ditikung

Laporan Wartawati Tribunpontianak.co.id, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Luna Maya saat ini tengah sibuk mempromokan film terbarunya Film Suzanna: Bernapas Dalam Kubur.

Film ini tayang di bioskop pada tanggal 15 November 2018.

Film Suzanna: Bernapas Dalam Kubur telah memecahkan rekor opening day film horror Indonesia.

Sebab baru satu hari, film ini sudah ditonton oleh 207,462 penonton.

Tak hanya kalangan umum yang menonton film ini, para artis juga nonton bareng film ini.

Seperti terlihat di postingan terbaru Luna Maya.

"Nobar #suzzanna with Arisan kapan kapan thank you guys," tulis caption Luna Maya.

Terlihat Titi Kamal, Olla Ramlan, Carissa Putri dan beberapa artis lainnya.

