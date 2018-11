Tingkatkan Kerjasama dan Kekompakan Karyawan, KSP Sahabat Mitra Sejati Gelar Outing

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai upaya untuk menjalin kerjasama dan kekompakan tim, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati mengadakan kegiatan Outing di ParadisQ Waterpark Kubu Raya, pada Sabtu (10/11/2018).

Area Manager Kalimantan Barat 1, Usman, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar agar para karyawan dapat lebih maksimal, sesuai tema yang diangkat yaitu "Together we make it excellent".

Menurut Usman, kebersamaan begitu penting, sesuatu dengan nilai-nilai dalam perusahaan diantara, saling perduli, jujur, kerjasama, komitmen, tanggung jawab dan disiplin.

"Salah satunya kerjasama, tanpa kerjasama sepertinya sulit untuk mencapai hasil yang sempurna," ungkapnya.

Dalam acara tersebut, juga hadir Pimpinan Corporate wilayah 4 Junaidi Santono Rahmat.

Menurut Junaidi, melalui game dalam kegiatan Outing tersebut dapat dilihat nilai kepedulian dan gotong royong dari para peserta.

"Kelihatan proaktif, sportifitasnya ada, spirit untuk jadi juara, ini modal utama kita untuk tahun mendatang," katanya.

Kedepan tentunya, KSP Sahabat Mitra Sejati akan terus berupa menjadi lebih baik lagi, dan meningkatkan performance salah satunya melalui kegiatan Outing seperti ini.