Revenge is Back, Drama Baru Yoo SeungHo yang Bertema Balas Dendam

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kamu pecinta drama Korea agaknya tak boleh melewatkan drama yang stau ini.

"Revenge is Back" adalah drama roman yang akan datang yang memiliki banyak penggemar K-Drama yang bersemangat!

Yoo SeungHo kembali ke layar kecil sejak drama populernya “ I'm Not A Robot ” (2017) di kalangan penggemar internasional.

Aktor ini telah mendapatkan lebih banyak penggemar berkat aktingnya yang luar biasa.

Dia juga terkenal karena aktingnya dalam drama seperti "Warrior Baek DongSoo" (2011), "I Miss You" (2012), "Ingat, War of the Son" (2015), dan " Ruler: Master of the Mask ”(2017).

Aktris utama untuk drama ini adalah Jo BoAh, seorang aktris yang sedang naik daun.

Dia berakting di drama seperti "The Man Living in Our House" (2016) dan "Goodbye to Goodbye" (2018).

Kwak DongYeon adalah bagian dari drama sebagai pemeran utama kedua.

Dia juga mendapatkan banyak ketenaran dan mulai dikenal oleh fans K-Dramas, misalnya, dia muncul di drama populer " My Id Is Gangnam Beauty ".