Digosipkan Jalin Asmara dengan Roger Danuarta, Cut Meyriska Jawab Lewat Postingannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beberapa waktu lalu santer dikabarkan bahwa Cut Meyriska adalah artis yang menjadi salah satu niat Roger Danuarta memeluk agama Islam.

Ibunda Cuty Meyriska sendiri sudah membantah bahwa putrinya bukanlah kekasih Roger Danuarta.

Putrinya bahkan telah memiliki pacar yang lainnya, bukan Roger Danuarta.

Baca: Baru Terungkap! Ternyata Ahmad Dhani Dulu Pernah Perlakukan Kasar Ayah Maia Estianty

Baca: Kotak Hitam Pesawat Lion Air JT 610 Telah Terdeteksi

Baca: Posting Kalimat Seperti Ini Untuk Maia Estianty, Sule Tak Anggap Ahmad Dhani

Baca: Kancil BBK Sapu Bersih Kemenangan di Penyisihan Grup Turnamen Futsal di Kalsel

Kini giliran Cut Meyriska sendiri yang "menjawab" tudingan publik mengenai kekasih Roger Danuarta itu.

Melalui akun Instagram pribadinya, Cut Meyriska mengunggah postingan baru sekakan-akan menjadi "jawaban" untuk spekulasi publik.

"Three grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for. ~Joseph Addison," tulis Cut Meyriska yang mengutip pernyataan Joseph Addison.

Bersamaan dengan postingan itu, artis cantik ini terlihat sedang berada di Marina Bay Sands.

Dalam waktu singkat, unggahan Cut Meyriska itu langsung banyak dikomentari oleh netter.



Tidak sedikit netter yang tetap mendukung Cut Meyriska.

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Sempat Dibantah Ibunda, Cut MeyriskaIni Posting Ini soal Hubungan dengan Roger Danuarta?, http://sumsel.tribunnews.com/2018/11/01/sempat-dibantah-ibunda-cut-meyriskaini-posting-ini-soal-hubungan-dengan-roger-danuarta.

SAH! Aktor Roger Danuarta Mualaf, Sosok Ustadz Inilah yang Jadi Pembimbingnya

Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Mualaf Center Yogyakarta, Amru mengungkapkan sebelum memutuskan berpindah keyakinan, Roger Danuarta dikabarkan lebih dahulu mempelajari tentang Islam.