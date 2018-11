Cha Eun Woo ASTRO di Indonesia, Ini Rangkuman Kegiatannya Dari Tiba Hingga Dapat Penghargaan

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor Korea Selatan sekaligus member grup ASTRO, Cha Eun Woo hadir dalam pagelaran Indonesian Television Awards yang digelar, Rabu (31/10/2018).

Kehadiran pemeran Do Kyung Seok dalam drama My ID is Gangnam Beauty ini tentu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya.

Apa saja yang dilakukannya selama berada di Indonesia?

Berikut rangkumannya yang Tribunpontinak.co.id lansir dari berbagai sumber.

1. Tiba di Jakarta

Cha Eun Woo tiba di Jakarta pada Rabu (31/10/2018) sore setelah menempuh kurang lebih 7 jam dari Seoul, Korea Selatan.

Kehadirannya telah ditunggu-tunggu oleh fans yang dengan sengaja menyambutnya di Bandara Soekarno Hatta.

Meski tampak lelah, Eun Woo tetap tersenyum dan melambaikan tangan kepada penggemar ASTRO, AROHA.

Hal ini pun mengundang teriakan histeris dari AROHA yang sempat merekam kedatangannya.

2. Hadir di Red Carpet

Cha Eun Woo hadir di Red Carpet Indonesian Television Awards dengan mengenakan setelan jas rapi.

Ia juga sempat di wawancarai oleh host, Gracia Indri.