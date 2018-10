Koni Kebut Proses Entry Form By Number Atlet Peserta Porprov Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koni Kalbar mengebut persiapan Porprov 2018 terutama proses entry form by number atlet peserta Porprov yang dilakukan ditingkat Koni Kabupaten dan Kota.

Sekum Koni Kalbar Erwin Anwar mengatakan adapun persyaratan yang sudah diselesaikan Koni dan Kabupaten dan kota yakni mengenai entry form by sport atau terkait Cabor apa saja yang diikuti daerah peserta.

Sementara entry form by number yang merupakan data nomor dan kategori pertandingan masih dalam proses. Hal ini dikarenakan masih terkendala beberapa persoalan.

"Apalagi di pedalaman kan jauh-jauh, sistem semua berbasis online. Kita inginya bisa lebih cepat, ternyata masih ada terkendala dalam menginput data," ujarnya kemarin

Ia menegaskan entry form by number hingga entry form by name seharusnya sudah selesai 21 Oktober kemarin. Namun karena adanya kendala maka diperpanjang.

KONI Kalbar bekerja sama dengan tim Informasi Tekhnologi (IT) untuk mempercepat mencetak ID Card nama-nama atlet yang sudah masuk.