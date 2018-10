Film Dokumenter Grindcore 'Slave To The Grind' Akan Diputar di Pontianak, Ini Jadwal Pemutarannya

film dokumenter berjudul Slave To The Grind.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabar baik untuk penikmat musik grindcore di Indonesia. Pasalnya Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyelenggarakan pemutaran film dokumenter berjudul Slave To The Grind.

Film arahan Doug Robert Brown ini menceritakan kisah kelahiran genre musik tercepat dan paling agresif di dunia, hasil penggabungan antara musik Punk dan Metal.

Film yang digarap oleh rumah produksi Death By Digital yang berbasis di Toronto, Kanada, sejak tahun 2015 silam ini akan diputar di lebih dari 20 kota di Indonesia selama akhir Oktober 2018.

Pontianak sendiri terjadwal akan memutar film ini pada (28/10/2018).

Sebelumnya, film ini telah tayang primer di Calgary Underground Film Festival yang diadakan di Calgary, Kanada, (21/4/2018) lalu.

Sebagai rangkaian promosi, film ini juga telah diputar di berbagai festival musik dan film di berbagai negara diantaranya Obscene Extreme (Ceko), Oakland Deadfest (AS), San Francisco Frozen Film Festival (AS), Grossman’s Fantastic Film and Wine Festival (Slovenia) dan masih banyak lagi.

Slave To The Grind menampilkan banyak wawancara yang berasal dari musisi-musisi bawah tanah dunia diantaranya Pig Destroyer, Napalm Death, Brutal Truth, Repulsion, Carcass, Fuck The Facts, Municipal Waste, Discordance Axis, Anal Cunt dan masih banyak yang lainnya.