Seperti Kembar! Artis Hollywood Ini Mirip Banget dengan Marshanda, Ini Foto-fotonya!

Laporan Wartawati Tribunpontianak.co.id, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artis Hollywood yang satu ini mirip banget dengan artis cantik Indonesia Marshanda.

Marshanda

Baca: Deretan Artis Cantik Sudah Lebih Berkepala Empat Masih Melajang, Ada Yang Paranoid Menikah

Baca: BEJAT! Ayah Kandung di Mempawah Tega Perkosa Anaknya Di Hadapan Sang Istri

Baca: Samuel Zylgwyn Jalani Operasi, Presenter Franda Curhat Sedih di Medsos, Hatinya Hancur!

Baca: RAMALAN ZODIAK - Sedikit Rindukan Hari-hari Bahagia Saat Remaja

Seorang artis Hollywood bernama Shailene Woodley ketika disandingkan dengan salah satu artis Indonesia, Marshanda ternyata memiliki wajah yang sangat mirip.

Shailene Woodley dan Marshanda sama-sama mempunyai bakat akting yang luar biasa, namun beda negara.

Bernama lengkap Shailene Diann Woodley, lahir 15 November, terkenal saat bermain di film The Descendants.

Di film ini Shailene mendapatkan sejumlah penghargaan Independent Spirit Award for Best Supporting Female dan nominasi Golden Globe Award for Best Supporting Actress - Motion Picture.

Meskipun keduanya tampak mirip, namun tampaknya keduanya memanglah bukan seorang kembaran.

Namun hal ini pasti banyak yang tidak menduganya bukan?

Ini Foto-fotonya.