Tempat Nongki Baru The Gade Coffe & Gold di Kota Pontianak, Cafe Pegadaian ke-16

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu lagi tempat nongki asyik di Kota Pontianak yang melengkapi kebutuhan anak muda. PT Pegadaian (Persero) melalui inovasinya memenuhi kebutuhan gaya hidup anak muda yang mendominasi segmen Pegadaian, dengan meluncuran The Gade Coffee & Gold yang ketiga di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Pontianak, Kalbar berlokasi di Jalan Gusti Sulung Lelanang.

Damar Latri Setiawan, Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan Pegadaian

mengatakan Pegadaian terus berupaya menjangkau nasabah usia produktif di berbagai kota di Indonesia, melalui The Gade Coffee & Gold. Gerai di Kota Pontianak merupakan gerai The Gade Coffee & Gold ke-16 yang sudah beroperasi.

Baca: Jadi Satu dari Backbone Penjualan, Daihatsu Belum Berencana Segarkan Ayla dan Sigra

Sementara itu, The Gade Cafe hingga bulan Agustus ini sudah beroperasi di 16 kota di Indonesia. Setelah pada awal bulan April lalu meluncurkan gerai The Gade Cafe and Gold pertama di Kota Jakarta, hingga saat ini The Gade Cafe sudah hadir di 15 kota lainnya, yaitu Jakarta, Denpasar, Ampenan, Solo, Jogja, Manado, Palu, Balikpapan, Samarinda, Padang, Pekanbaru, Makassar, Malang, Bandung, dan Bogor.

Pada September lalu juga diresmikan empat outlet lagi yaitu, di kota Medan, Palembang, Tangerang, dan Bitung. Selain itu, juga terdapat puluhan outlet lainnya yang sedang dalam proses pembangunan dan direncanakan akhir tahun sudah bisa beroperasional semua melayani seluruh provinsi di seluruh Indonesia.