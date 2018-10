3 dari 5 Tipenya Berada di Kategori LCGC, All New Honda Brio Value for Money Banget

Unit All New Honda Brio terpajang 'menggoda' saat diperkenalkan dalam agenda launching di showroom Honda Daya Motor Pontianak, Rabu (17/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tiga dari total lima tipe yang disediakan pada All New Honda Brio adalah mobil yang disiapkan untuk segmen Low Cost Green Car (LCGC). Dengan demikian, mobil ini bisa menjadi pilihan tepat karena menawarkan value for money yang sangat baik.

"All New Brio menawarkan nilai lebih bagi konsumen melalui harga yang Value For Money banget. Biaya operasional dan perawatan yang rendah, serta perlindungan terhadap keadaan darurat selama perjalanan," ungkap Supervisor Honda Daya Motor Pontianak, Robby Chandra, di sela acara launching All New Honda Brio, Rabu (17/10/2018).

Baca: Klarifikasi Petugas Samsat Tak Ramah, Dirlantas : PHL Tak Berwenang Layani Masyarakat

Tiga tipe tersebut seluruhnya berada di varian All New Honda Brio Satya, yang sejatinya memang menjadi andalan Honda di segmen LCGC. Ketiganya yakni All New Brio Satya Tipe S M/T, All New Brio Satya Tipe E M/T, dan All New Brio Satya Tipe S CVT (matik).

Lantas berapa harganya?. Ia mengungkapkan, Honda membanderol mobil anyar ini di kisaran harga yang sangat terjangkau untuk sebuah mobil perkotaan berdesain sporty, stylih dan kenyamanan berkendara yang sangat baik.

All New Honda Brio Satya S (M/T) menjadi unit dengan harga terendah, yakni hanya Rp 149 jutaan per unitnya. Sedangkan untuk All New Honda Brio Satya E M/T, dibanderol seharga sekitar Rp 157,5 jutaan, dan All New Honda Satya E CVT (matic), ditawarkan seharga hanya Rp 172,5 jutaan.

"Nah, kalau yang untuk tipe RS, baik yang manual ataupun matik, dua-duanya tidak masuk dalam segmen LCGC. Tapi harganya juga sangat terjangkau, dengan harga masing-masing sekitar Rp 185 jutaan untuk All New Honda Brio RS manual atau M/T, dan Rp Rp 200 juta untuk All New Honda Brio Tipe RS CVT atau matic," jelasnya.