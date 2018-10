Disebut Hotman Paris ''Punyamu'' Kecil, Cinta Laura Beri Jawaban Menohok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Cinta Laura sempat menerima pertanyaan dari Hotman Paris yang menjurus pada body shaming, yakni mengomentari bentuk tubuh.

Dalam tayangan Hotman Paris Show, Hotman semula mengomentari ukuran payudara Cinta Laura.

"Untuk ukuran movie star, aku pikir punyamu agak sedikit kecil ya," ujar Hotman Paris dikutip Grid.ID dari instagram @hotmanparisofficial, Senin (1/10/2018).

“Kenapa nggak dipoles di Amerika, itu kan gampang?” tanya Hotman Paris.

Cinta Laura menjelaskan bahwa dirinya tak berminat mengubah bentuk tubuhnya.

Menurutnya, tubuh idamannya adalah tubuh yang atletik.

"Aku suka badan yang atletik. Jadi yang penting tanganya kencang."

"Nggak usah six pack, tapi perutnya harus langsing, badannya harus kencang. That's most important," lanjut Cinta.

Selain karena alasan itu, Cinta Laura memang sama sekali tidak mengidamkan bentuk payudara ataupun bokong yang besar.

Menurutnya, mengubah bentuk dua bagian tubuh tersebut bisa menjadikannya tak proporsional.