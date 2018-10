Posting Foto Cantik Dalam Balutan Hijab, Ribuan Komentar Netizen Banjiri Akun Instagram Via Vallen

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Via Vallen tampaknya kian populer saja. Dari 'artis' YouTube hingga akhirnya tampil sebagai pengisi acara di Asian Games beberapa waktu lalu.

Para penggemarnya pun kian banyak. Setidaknya, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengikut atau followers akun Via Vallen di berbagai media sosial.

Tak jarang setiap postingan tersebut pun mendapat ragam tanggapan dari pengikutnya. Seperti yang tampak pada postingan Via Vallen, pada Selasa (02/10/2018) siang ini.

Postingannya yang berisikan foto dirinya dalam balutan hijab itupun sudah di sukai 251 ribuan netizen. Juga mendapatkan tanggapan atau komentar lebih dari 2 ribuan netizen.

Postingannya kali inipun memang cukup unik. Tak biasa, sebab Via Vallen tampak lebih cantik dengan berjilbab.

"How Lucky I'm :). Dear God, Thank You for Everything". Demikian bunyi caption Foto di akun Instagram Via Vallen tersebut.

Foto inipun disambut ragam komentar konsumen. Beberapa, terang-terangan mengaku terkesima dengan kecantikan pedangdut satu itu saat kenakan jilbab.