Sudah Mendunia, 6 Seleb Hollywood Ini Ekspresikan Kecintaannya Pada K-pop Dengan Cara Unik

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gelombang Korea pasti memiliki banyak manfaat dalam memperkenalkan Korea kepada dunia.

Selain dari banyak penggemar internasional yang selalu menunjukkan cinta mereka setiap hari, bintang dunia juga telah menyatakan minat mereka pada salah satu komponen Hallyu yang paling populer, yang tidak lain adalah K-pop.

Akhir-akhir ini banyak artis hollywood yang mengungkapkan ternyata dirinya mencintai K-pop.

Dilansir dari Soompi, ini 6 seleb hollywood yang mengekspresikan kecintaan mereka pada K-pop.

Baca: Ramalan Zodiak Bulan Oktober, Libra Bakal Ada Kejutan yang Menghampiri

Baca: RAMALAN ZODIAK - Tak Perlu Memaksakan Diri Untuk Terlihat Tangguh dan Kuat

Baca: TERPOPULER - Dari Seorang Ibu Bersimbah Darah Hingga Kata Cornelis Soal Pencabutan Tim Kampanye

1. Ketika Emma Stone mengungkapkan obsesinya

Dalam salah satu wawancaranya di acara Conan O’Brien, Emma Stone mengoceh tentang K-pop sebagai obsesinya yang terakhir.

Dia juga memperkenalkan 2NE1 sebagai artis favoritnya pada saat itu dan lagu mereka "I Am The Best" menjadi kesukaannya.

Baca: LIVE India Vs Korsel Perempat Final Piala Asia AFC U16 Championship 2018

Baca: HASIL Piala Asia AFC U16, Cuplikan Gol Korea Utara Vs Tajikistan dan Skor Adu Penalti

Baca: Detik-detik Ustadz Abdul Somad Menangis Doakan Habib Rizieq Syihab di Monas

2. Ketika Jaden Smith memuji G-Dragon

Pada 2013, Will dan Jaden Smith mengunjungi YG Entertainment dan bahkan mengambil foto dengan anggota Keluarga YG di studio.