Penampilan Bangsawan Band dalam Festival Media 2018 di Rumah Radangk Pontianak

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA Penampilan Bangsawan Band dalam Festival Media (Fesmed) 2018 di Rumah Radangk, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (21/9/2018) malam. Fesmed 2018 ini berlangsung sejak21-24 September 2018 dengan tema Diversity In The Heart Of Borneo atau Keanekaragaman di Jantung Kalimantan.

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA Penampilan Bangsawan Band dalam Festival Media (Fesmed) 2018 di Rumah Radangk, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (21/9/2018) malam. Fesmed 2018 ini berlangsung sejak 21-24 September 2018 dengan tema Diversity In The Heart Of Borneo atau Keanekaragaman di Jantung Kalimantan.

