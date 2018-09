4 Drama Korea Terbaik Sepanjang Masa Versi Netizen Korea, Ada Favorit Kamu?

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Setiap tahunnya sellau ada drama Korea berbeda yang tayang di televisi lokal maupun kabel Korea.

Dengan berbagai kisah berbeda dan menarik, kisah-kisah ini kemudian menjadi favorit bagi penontonnya.

Namun ternyata ada beberapa drama Korea yang melekat sekali dihati penggemarnya, bahkan jadi favorit banyak orang sepanjang masa.

Dilansir dari koreaboo, KBS2 Entertainment Weekly mensurvei orang Korea tentang apa yang mereka pikir drama terbaik yang pernah dibuat, dan ini adalah 4 teratas yang mereka pilih.

4. Moonlight Drawn by Clouds

Moonlight Drawn by Clouds ()

Moonlight Drawn by Clouds, juga dikenal sebagai Love in the Moonlight, menjadi hit di Korea dan luar negeri.

Drama mengukuhkan tempat Park Bo Gum sebagai salah satu selebriti top Asia dan menerima pujian untuk semua aspek, termasuk produksi, musik, dan akting.

Drama memuncak di peringkat 23,3 persen, angka yang sangat baik untuk drama yang ditayangkan pada hari Senin / Selasa.

3. Winter Sonata