Pelatih Persib Mario Gomez Angkat Suara Soal Koreo 'Don't Playground With Us' .......

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez, memberikan komentar soal dukungan pendukung seusai timnya meraih kemenangan atas Arema FC dalam laga pekan ke-21 Liga 1 2018.

Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung pada Kamis (13/9/2018), Persib Bandung menang dengan skor 2-0.

Dua gol itu disumbangkan oleh Atep (43') dan Bojan Malisic (63').

Mario Gomez menuturkan, dukungan positif Bobotoh sangat membantu Maung Bandung meraih kemenangan dalam laga krusial tersebut.

Tak hanya itu, pelatih berusia 61 tahun ini juga memberikan komentarnya terkait koreografi suporter Persib Bandung.

Pada awal mula babak pertama, pendukung Persib, Bobotoh tampak membentangkan spanduk bergambar badut Pennywise bertuliskan "Don't playground with us".

Koreografi 'Dont Playground With Us' bobotoh saat laga Persib Bandung vs Arema FC, Kamis (13/9/2018). (Tribun Jabar/Ferdyan Adhy Nugraha)

Tulisan "Don't playground with us" pun menjadi perbincangan publik, khususnya pegiat media sosial yang menganggap tak sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang benar.

Jika diartikan sebagai 'Jangan bermain-main dengan kami', warganet menilai seharusnya memakai 'Don't Play Around With Us' atau 'Don't Mess With Us'.

"Luar biasa. Di tengah suasana pertandingan dengan tensi tinggi mereka tetap memberikan kami dukungan yang positif," ujar Mario Gomez, dilansir dari laman resmi klub.

"Tentu saya senang, apalagi banyak aksi-aksi kreatif, seperti konfigurasi, yang membuat kami semakin bersemangat. Saya rasa Bobotoh bisa menjadi contoh suporter yang hebat di Indonesia ini," katanya.