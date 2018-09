10 Potret Kemesraan Luna Maya dan Reino Barack Sebelum Dikabarkan Putus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hubungan Luna Maya dan Reino Barack kini tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, tiba-tiba Luna mengunggah foto kebersamannya dengan Reino Barack.

Tak hanya itu, Luna juga menuliskan kalimat yang membuat banyak netizen penasaran.

Wanita 35 tahun tersebut tiba-tiba meminta maaf kepada Reino Barack.

Bahkan Luna Maya juga berterima kasih kepada Reino atas perjalanan cinta yang telah dilaluinya selama lima tahun.

Tak hanya itu, Luna juga mendoakan agar kekasihya tersebut selalu bahagia di masa depan.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace," tulis Luna Maya.

Unggahan Luna Maya ini pun langsung menjadi sorotan banyak netizen.

Alhasil, banyak netizen yang memprediksi jika kalimat tersebut merupakan sebuah salam perpisahan.

Dikabarkan putus, berikut foto-foto kemesraan Luna Maya dan Reino Barack.