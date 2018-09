Lengkap, Studio Bangunan Tawarkan Water Heater Berkualitas Champ by Acme dengan Harga Kompetitif

Pemanas air Champ by Acme jadi satu di antara produk water heater berkualitas yang disediakan do Studio Bangunan. Beberapa di antaranya tampak terpajang rapi, di lantai dua, Kamis (6/9/2018)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Lengkap. Satu kata itu cukup menggambarkan keistimewaan yang ditawarkan Studio Bangunan kepada konsumennya.

Banyaknya produk yang disediakan, membuat supermarket bahan bangunan pertama di Kubu Raya ini menjadi solusi one stop shopping dalam berbelanja. Pengunjung, bisa mendapatkan banyak jenis barang yang dibutuhkan sekaligus dalam sekali jalan.

Selain itu, ada banyak variasi yang ditawarkan dalam satu jenis barang. Seperti pemanas air misalnya, ada banyak merek yang ditawarkan.

Satu di antara yang cukup populer di tempat ini adalah brand Champ by Acme. "Champ by Acme ini punya beberapa keistimewaan tersendiri," ujar Sales Staff Champs by Acme di Studio Bangunan,

Dini Wariani, Kamis (6/9/2018).

Ia mengungkapkan, sejauh ini, ada dua tipe water heater dari Champ by Acme yang disediakan di Studio Bangunan. Keduanya yakni CS 15 H, dan CS 30 H.

"Tipe CS 15 H untuk kapasitas 15 liter. Sedangkan tipe CS 30 H, untuk kapasitas 30 liter. Dua-duanya, sama-sama punya konsumsi daya sekotar 200 Watt," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, hemat energi memang jadi keunggulan dan keistimewaan water heater Champ by Acme. Dengan konsumsi daya yang lebih kecil, penggunaannya bisa lebih hemat energi, sehingga pengeluaran rumahtangga juga lebih efesien.

Selain itu, elemen tembaga yang digunakan dalam komponennya, bisa lebih berikan efesiensi tinggi. "Tabung pemanasnya juga dilapisi enamel, yang lebih efektif mencegah terjadinya korosi," sambungnya.

Korosi sendiri memang menjadi momok bagi penggunaan water heater. Namun, adanya lapisan enamel tersebut, bisa mereduksi kekhawatiran itu.

