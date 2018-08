Jokowi dan Prabowo Pelukan, Ini Kata Nafa Urbach, Sandiaga Uno hingga Maman Abdurahman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto berpelukan, langsung memantik riuh di dunia sosial.

Dari mulai Facebook, Instagram, hingga Twitter ramai membahas momentum langka tersebut.

Seperti diketahui, Jokowi dan Prabowo berpelukan setelah disatukan oleh peraih emas ke-26 Asian Games dari cabang Pencak Silat Kelas C Putra 55-60 kilogram, Hanifan Yudani Kusumah, Rabu (29/8/2018) malam.

Mantan penyanyi Nafa Urbach mengunggah foto Presiden Jokowi dan Prabowo berpelukan di akun Instagram miliknya, @nafaurbach.

“Love this view, LOVE CURES People , both the one who give it and the one who recieve it , .... God bless indonesia,” tulis Nafa Urbach.

Di Facebook, politisi muda asal Kalbar, yang berkiprah di DPP Partai Golkar, Maman Abdurahman juga punya atensi khusus dengan momen tersebut.

“Suatu pemandangan yg sangat indah. Mari kita isi pesta demokrasi 8 bulan kedepan dengan semangat saling membangun dan persatuan hilang kan rasa kebencian karena apapun mereka adalah Putra - putra terbaik bangsa ini,” tulis Maman Abdurahman di akun Facebook miliknya.

Maman Abdurachman (Facebook/Maman Abdurachman)

Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno,

menulis cuitan di Twitter.

“Kita semua tentu berharap dalam menyambut pemilihan Presiden nanti, kita harus menjunjung tinggi persatuan. Saya mengutip sedikit ucapan Pak @prabowo “Kita boleh berbeda pendapat diantara kita, tapi satu, kalau menyangkut kepentingan nasional kita harus bersatu.” tulis Sandiaga Uno di akun @sandiuno.

Mantan Ketua MPR, yang juga mantan Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid, pun ikut memaknai momen langka ini.