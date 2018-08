Vario Goes Campus Dihadiri Mahasiswa Untan dan Komunitas Honda

Citizen Reporter

Koordinator Community Astra Motor, Dony Adrian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Astra International Tbk-Honda cabang Pontianak selaku Main Dealer wilayah Kalimantan Barat mengundang Mahasiswa Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak dan Komunitas Vario Ownner Club Pontianak bersama member club di bawah naungan HWBC mengikuti kegiatan yang bertajuk “Vario Goes To Campus” yang di selenggarakan, Sabtu (25/8/2018) kemarin.

Kegiatan yang digelar di Café In My Mind Pontianak yang dihadiri sekitar 70 peserta. Acara ini di kemas secara menarik dengan memperkenalkan teknologi terbaru dari All New Vario 150 kepada kalangan anak muda seperti mahasiswa dan komunitas Honda serta meningkatkan keselamatan berkendara melalui edukasi safety riding dengan kampanye #Cari_aman yang dibawakan oleh instruktur safety riding Astra Motor.

Kegiatan ini diawali dengan rolling city mengililingi kota pontianak dengan mengambil start dari Halaman Main Dealer Astra Motor hingga finish di Café In My Mind Pontianak. Dony Adrian, selaku Koordinator Community Astra Motor mengungkapkan, "Pada kegiatan kali ini Honda mengenalkan fitur dan teknologi produk honda Vario 150 kepada mahasiswa sebagai salah satu segmen anak muda yang sesuai dengan karakter motor tersebut.

"Selain itu kami selaku komunitas Honda di kalbar juga tetap mengkampanyekan keselamatan berkendara di kalangan anak muda melalui #Cari_aman". Para bikers honda juga merupakan bagian keluarga besar honda. kami mengucapkan banyak terima kasih atas kuatnya tali persaudaraan sesama bikers honda,” ungkap Dony.

Sejumlah peserta yang berasal dari perwakilan Mahasiswa dan komunitas Honda ini tampak antusias selama mengikuti kegiatan Vario Goes To Campus. “Ini merupakan kegiatan yang menarik, selain rolling city kita bisa tertemu dan menjalin silahturahmi sesama bikers honda di bawah naungan peguyuban HWBC,“ ungkap Aji selaku member Vario Ownner Club Pontianak.