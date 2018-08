Yulianto Rombak Total Yamaha YZF-R25 dengan Konsep Super Sport

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anesh Viduka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Tak pernah puas sudah menjadi karakter para pecinta modifikasi tanah air. Tak terkecuali bagi modiflover asal Pontianak ini, Yulianto.

Yamaha YZF-R25 milik Yulianto alias A'an yang dimodif dengan konsep Super Sport

Baru-baru ini ia merombak abis Yamaha YZF-R25 miliknya dengan konsep super sport.

Sektor kaki-kaki menjadi yang paling istimewa bagi pria yang akrab disapa A'an ini, karena bernuansa Ducati.

Pada bagian velg depan dan belakangnya menggunakan velg Ducati 1199s, sedangkan Pro Arm nya mengadopsi miliknya Ducati 1098.

"Kalau bagian body mengikuti konsep R1M, saya senang aja dengan konsep R1M, awalnya tidak ada maksud untuk modif seperti ini, tapi seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit menambah barang-barang yang sesuai selera ke motor, dan pastinya sesuai dengan konsep motor," kata A'an.

Tak tanggung-tanggung, saat mengikuti kontes Singkawang Autofest chapter #3 yang bertajuk Art and Kustom Festival 2018 di Singkawang Grand Mall beberapa hari lalu, motor A'an membawa pulang 3 piala sekaligus, dengan kategori juara 1 Stock Advance, juara 1 bebek-sport racing style dan juara umum.

"Katanya the best of the best dari semua motor, dan semua kategori dipilihnya bang, juara umumnya dapat the best of the best, dapat 3 piala bang,hehehe," ujar A'an sambil tersenyum.

DATA MODIFIKASI

Basic motor : Yamaha YZF-R25

Konsep Modifikasi : Super Sport

Pemilik : Yulianto alias A'an

Modifikator : Platinum Motor

Body : R1M

Fork depan : Suzuki Gsx600

Master Rem : Brembo

Kopling : Brembo

Tabung minyak : Brembo

Kaliper : Brembo

Cakram : Brembo

Velg Depan/Belakang : Ducati 1199s

Pro Arm : Ducati 1098

Kaliper belakang : Brembo

Ban Depan : Battlax S21 120

Ban Belakang : Battlax S21 190

Footstep : Katsumoto

Radiator : Custom Racing untuk R25

Filter Udara : Ferrox

Knalpot : Sakura